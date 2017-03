1ère session de l’année au Tpi de Cotonou : les spécificités de la justice juvénile en matière criminelle au menu

Par Pascal Mensah 23 Mar 2017 à 10:50 196

Le tribunal de première instance de Cotonou tient depuis lundi dernier sa première session de l’année 2017 du tribunal pour l’enfance statuant en matière criminelle.

A la faveur d’un point de presse tenu dans l’après midi de ce mercredi, le président Jacques Houssou évoque que 16 dossiers sont inscrits au rôle de la présente session et implique une vingtaine de mineurs avec une moyenne d’âge de 15 ans. Parmi ces dossiers, le président Houssou a dénombré 5 de viol et complicité, 2 de coup et blessure ayant entrainé une infirmité permanente, 2 de coup mortel, 2 de vol qualifié et vol avec association de malfaiteurs, une exposition pour délaissement d’enfant en un lieu solitaire et une tentative d’assassinat.

Jacques Houssou précise qu’il s’agit de crimes habituellement commis par les adultes. Que des enfants développent des réflexes de crimes fondés notamment sur la tromperie et la violence, que des enfants commettent une tentative d’assassinat, c'est-à-dire programme un homicide et s’y engage devrait donner à réfléchir selon Jacques Houssou.