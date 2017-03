Combat contre l’alcool frelaté à Matéri : Sambiéni Sarikoua dresse un bilan à mi-parcours

Par Pascal Mensah 22 Mar 2017 à 13:49 219

« Au moins une personne meurt par jour dans la commune de Matéri, à cause de la consommation abusive de l’alcool frelaté », s’est alarmé le maire de la commune de Matéri, il y a quelques mois.

Conscient du danger, le conseil communal a décidé de mener une lutte sans merci contre ce fléau. Les premiers résultats de cette lutte sont satisfaisants. Selon le maire de Matéri Sambiéni Sarikoua, l’alcool ne se vend plus comme du ‘’Pure Water’’. Les gens continuent de le vendre mais en cachette, vous n’allez plus voir quelqu’un titubant, les jeunes boivent modérément. C’est déjà un petit pas.

« Nous avons appris que le prix est passé de 600 à 1000 francs cfa, ce qui va réduire un peu l’accès à l’alcool frelaté, parce que ce n’est tout le monde qui a 1000. » a confié l’autorité communale, qui soutient que la lutte sera poursuivie jusqu’à l’éradication complète et définitive du phénomène.

Le maire estime que le développement, c’est la production. Si vous n’avez pas produit de richesse vous ne pouvez pas vous développez. Ce sont principalement les jeunes qui s’adonnent à l’alcool et lorsqu’ils sont ivres, ils ne peuvent plus produire. Il faut qu’ils aillent aux champs produire suffisamment du coton, du maïs, pour se construire et permettre à la mairie de prélever des taxes pour réaliser des infrastructures, désenclaver les zones reculées, les viabiliser à travers l’eau l’électricité et autres.