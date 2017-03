Bénin : Banikoara reconnaît et célèbre les mérites de ses producteurs

Par Pascal Mensah 22 Mar 2017 à 12:41 228

Dans la commune de Banikoara les mérites des producteurs sont reconnus et célébrés. Une célébration marquée par l’érection du ‘’monument du paysan’’.

C’est le chef du conseil communal, le maire Bio Sarako Tamou qui a procédé à son inauguration. Selon les explications du maire, ce monument représente un agriculteur qui fait de la diversification agricole, qui fait aussi de l’élevage et qui est soucieux de la sauvegarde de l’environnement. Le maire soutient que c’est un agriculteur épanoui.

Les agriculteurs, les producteurs agro éleveurs de la commune de Banikoara sont épanouis et participent énormément à la croissance économique du Bénin et développement de la commune. Avec ses dix (10) arrondissements et ses 69 villages, Banikoara est la plus importante zone de production de Coton du pays, malgré que les revenus annuels tirés du coton au niveau de la commune connaissent des fluctuations.