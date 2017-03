Inondations à Cotonou: La mairie adopte un plan d’urgence

Par Georges Akpo 22 Mar 2017 à 09:22 321

Le maire de la ville de Cotonou Léhady Soglo a tenu hier, mardi 21 mars 2017 au siège du 4ème arrondissement, une réunion avec les chefs d’arrondissement et les cadres techniques de l’administration municipale.

Les travaux ont permis d’adopter un plan d’urgence contre les inondations. Plusieurs préoccupations touchant à l’amélioration des conditions de vie des populations ont été examinées hier par le conseil municipal de Cotonou, à l’occasion d’une réunion. Au cours de cette séance, l’autorité municipale et ses collaborateurs ont échangé sur le plan stratégique de la gestion des inondations (3CI), pour le compte de l’année 2017.

Un point de la gestion de la salubrité de décembre 2016 à Mars 2017 a été fait, de même que l’examen des difficultés rencontrées. Ce qui a permis d’envisager les solutions possibles.

Le directeur des services techniques Lambert Ayichehou a présenté aux participants les grands axes du plan d’urgence de la gestion des inondations. Il en ressort que le retard constaté dans la mise en œuvre des mesures de prévention est essentiellement dû à l’interférence du préfet du Littoral dans le processus de passation des marchés publics, devant conduire à la sélection des entreprises.

Le maire a instruit les services techniques aux fins de la mise en œuvre immédiate de ce plan, en vue de soulager les populations de Cotonou. Idem pour la question de la gestion de la salubrité dans la ville. Lors des échanges, les problèmes liés aux affaires domaniales sont plusieurs fois revenus dans les débats. Pour mieux situer les responsabilités et trouver des solutions efficaces à ces problèmes, Léhady Soglo a souhaité que l’audit du foncier se fasse dans les meilleurs délais.

Le maire Léhady Soglo a remercié ses collaborateurs pour leur disponibilité à l’accompagner dans la réalisation de ses ambitions pour la ville. Il n’a pas manqué de rappeler son engagement de faire de Cotonou, à l’horizon 2020, une ville plus viable et plus moderne. Pour finir, l’édile de Cotonou s’est réjoui de la solidarité et de la réactivité dont son équipe fait preuve dans le cadre des activités de relogement des déplacés des opérations de libération des espaces publics dans la ville. Car a-t-il ajouté : «Une société se juge à sa capacité à aider ses membres les plus faibles»