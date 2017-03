Soulèvement des jeunes de Sè sur le tronçon CO.LO.DO: Jacques Ayadji apaise les populations et rassure

Par Louis Tossavi 22 Mar 2017 à 09:03 524

La voie Comé-Lokossa-Dogbo en reconstruction a été prise d’assaut hier très tôt dans la matinée à Sè par des jeunes de la localité qui ont voulu se faire entendre. Du coup, l’entreprise a arrêté ses travaux et la circulation a été bloquée pendant des heures.

Malgré les appels au calme du préfet du Mono et du maire de Houéyogbé, ils n’ont pas voulu démordre. Il a fallu la descente sur le terrain du Directeur général des infrastructures Jacques Ayadji pour que la situation soit décantée. Les habitants de cette localité sont en colère pour deux raisons. Ils estiment qu’on a réalisé une double voie à Comé et à Sahouè alors qu’à Sè, la voie est exigüe. Ils disent également qu’à Sè, il y a un dalot de 11 mètres et qu’aux autres endroits on a posé des dalots de 16 mètres, sans oublier les doutes qu’ils émettent sur la qualité des travaux réalisés.

Informé, le ministre des Infrastructures et des Transports a envoyé le directeur Infrastructures. Ce dernier est rapidement descendu sur le terrain avec son équipe aux environs de 11h pour prendre langue avec les populations et trouver une solution immédiate à la situation. Après que les manifestants eurent exposé leurs revendications, Jacques Ayadji, puisque c’est de lui qu’il s’agit,a fait quelques mises au point en ces termes : «Vous ne devez en aucun cas bloquer un chantier. Parce qu’un chantier, ce n’est pas un espace public. Les manifestations publiques se font sur les espaces publics. Un chantier lorsqu’on veut le démarrer, on fait ce qu’on appelle la remise de site et ça devient pendant le laps de temps des travaux, une propriété de l’entreprise qui fait les travaux. Et c’est quand elle finit qu’il y a ce que nous appelons la réception provisoire où l’Etat reprend possession du site ».

Le directeur a pris acte des revendicationset a promis rendre compte à l’autorité pour qu’on puisse voir dans la mesure du possible, ce qui est réalisable. Mais avant de quitter les lieux, il a ordonné la suspension provisoire des travaux dans Sè, pour ne pas qu’on assiste à nouveau à des soulèvements et à l’arrêt des travaux sur le chantier qui coûtent cher au contribuable.

Les populations sont aussi satisfaites de l’intervention du directeur des Infrastructures qui a tenu à les remercier pour leur veille citoyenne.