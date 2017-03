Bénin : Don de la Cour Constitutionnelle et l’ambassade de la Chine aux personnes handicapées

La cérémonie de remise de dons aux personnes handicapées organisé par le Réseau pour l’intégration des femmes des Ong et Associations africaines section Bénin (Rifonga-Bénin) en partenariat avec la Cour Constitutionnelle entre en dans le cadre de la mise en œuvre du projet accès des personnes handicapées aux élections à travers un changement de comportement des populations.

16 fauteuils roulants, 10 bicyclettes et un appui financier d’un million de franc cfa ont été offerts par la Cour Constitutionnelle du Bénin avec l’appui de l’ambassade de la République de Chine pour promouvoir les droits des personnes handicapées. La présidente du Rifonga-Bénin, Léontine Idohou, soutient que ce don est incontestablement une marque de sollicitude, de solidarité agissante des institutions de la République, notamment de la Cour Constitutionnelle, qui témoigne de la nécessité de garantir aux personnes handicapées les moyens adéquats à leur émancipation au sein de la société.

« La Cour est heureuse d’apporter sa petite contribution au bien être et à l’épanouissement des personnes handicapées, et elle se réjouit que ce matériel bénéficie effectivement aux intéressés. Le partenariat que nous avons établi pour cette cause entre l’ambassade de la République populaire de Chine et la Cour constitutionnelle a porté ses fruits » a souligné la représentante de la Cour Gisèle Adisoda.