Célébration de la journée mondiale de l’ Eau 2017: Le Message du ministre Jean-Claude HOUSSOU

Par Jean-Claude HOUSSOU 22 Mar 2017

Béninoises, Béninois, Chers compatriotes,

La communauté internationale célèbre ce mercredi 22 mars 2017, la Journée Mondiale de l’Eau.

Cette journée qui est célébrée chaque année dans le monde entier a été instituée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 22 décembre 1992 par la résolution A/RES/47/193, pour attirer l’attention de tous sur l'importance de l'eau douce, la ressource naturelle la plus importante pour l’humanité. En effet, à la différence des autres ressources, l’eau douce et l’air sont irremplaçables.

Le thème mondial retenu cette année pour commémorer la 25ème édition de cet événement est : « Les Eaux Usées ». Ce thème regroupe des eaux d’origine très diverses à savoir : les eaux d’origine urbaine constituées par les eaux ménagères (lavage corporel et du linge, lavage des locaux, eaux de cuisine), les eaux chargées de déjections humaines et d’urine et la grande masse qui sont les eaux d’origine industrielle et agricole.

Béninoises, Béninois,

L’importance de l’eau dans l’économie humaine ne cesse de croître et l’approvisionnement en eau douce devient ainsi de plus en plus difficile, tant en raison de l’accroissement de la population et de son niveau de vie que du développement accéléré des techniques industrielles. Sous la pression des besoins considérables de la civilisation moderne, on est passé de l’emploi des eaux de source et de nappe, à une utilisation de plus en plus poussée des eaux de surface. Parallèlement se sont développées les eaux souterraines et les méthodes de recyclage. Simultanément, les causes de pollution se sont étendues, elles sont devenues plus massives, plus variées et plus insidieuses.

La cible 6.3 des Objectifs du Développement Durable prescrit, d’«améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en éliminant l’immersion des déchets et en réduisant au minimum les émissions de produits chimiques et de matières dangereuses, en diminuant de moitié la proportion d’eaux usées non traitées et en augmentant considérablement à l’échelle mondiale le recyclage et la réutilisation sans danger de l’eau » d’ici 2030.

Les progrès accomplis sur ce plan aideront également à atteindre, entre autres objectifs des Objectifs du Développement Durable, l’objectif 3 sur la bonne santé et le bien-être, l’objectif 6 sur l’eau propre et l’assainissement, l’objectif 7 sur l’énergie propre à un coût abordable, l’objectif 11 sur les villes et les communautés durables, l’objectif 14 sur la vie aquatique et l’objectif 15 sur la vie terrestre.

Les manifestations de cette 25ème édition au plan national, se cristalliseront autour du sous-thème « la gestion des eaux usées domestiques».

L’eau doit être gérée avec soin à chaque étape de son cycle : prélèvement, prétraitement, distribution, consommation, collecte et post-traitement, utilisation des eaux usées traitées et retour dans l’environnement où un nouveau cycle peut recommencer.

Ce sous-thème qui fait appel au respect des normes sanitaires en matière de gestion des eaux usées dans nos ménages, met en relief la relation entre l’importance de notre environnement et notre bien-être.

La journée mondiale de l’eau 2017 vise particulièrement à :

faire prendre conscience de la nécessité d’entretenir un environnement sain et d’assurer le bien-être de nos populations en relevant les défis croissants que posent « les eaux usées » pour la gestion des ressources en eau ; accroître la visibilité du thème de la qualité de l’eau en encourageant les gouvernements, les organisations, les communautés et les individus dans le monde entier à s’engager sur ce thème, en participant à des activités telles que la prévention de la pollution, le nettoyage des cours d’eau et des lacs, et leur restauration ; faire un zoom, pour le cas particulier du Bénin, sur les textes de lois afférents à « la gestion des eaux usées domestiques» et les efforts d’assainissement du gouvernement.

Béninoises et Béninois, Chers compatriotes,

Pour atteindre ces objectifs, le Programme d’Action du Gouvernement (PAG) 2016-2021 intitulé «Bénin Révélé», envisage une intervention significative en matière d’aménagements équilibrés et durables de l’espace national en lien avec les Objectifs de Développement Durable, et sous la détermination et la clairvoyance du Président Patrice TALON, une très forte ambition d’accès universel à l’eau pour tous à l’horizon 2021 soit presque 10ans avant l’échéance fixée par les Nations Unies.

Au titre des nombreuses actions prévues à court terme (2016-2021) et qui sont en train d’être mises en œuvre, nous pouvons citer :

Premièrement, le projet d’accès à l’eau potable en milieu rural et d’assainissement en milieu urbain (ou « PEPRAU ») ;

Deuxièmement, le projet d’assainissement des eaux usées des zones urbaines et péri-urbaines des Communes du Grand Nokoué (Cotonou, Abomey-Calavi, Ouidah, sèmè-kpodji et Porto-Novo) par la construction de station de traitement de boues de vidange à Sèmè-Podji d’une capacité d’environ 500 m3/jour et de renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la fourniture de ces services publics ;

Troisièmement, le projet de reconstruction de la station d’épuration de la cité Vie Nouvelle d’une capacité de 114 500 m3/jour et des réseaux d’eau usées ;

Quatrièmement, le projet de construction d’une station de traitement des boues de vidange à Abomey-calavi dont l’étude est entièrement achevé.

Chers compatriotes,

Pour atteindre les objectifs du Programme d’Actions du Gouvernement 2016-2021 «Bénin Révélé» dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, et ceux relatifs au développement durable, le Gouvernement a fait le choix de procéder à la mobilisation des ressources du secteur privé au moyen de Partenariats-Public-Privé (PPP) en complément aux sources traditionnelles de financement de ces secteurs, soutenue par des réformes conséquentes du secteur.

C’est le lieu de remercier tous nos partenaires techniques et financiers pour leur appui constant aux secteurs de l’eau et de l’assainissement. Le Gouvernement du Bénin, par ma voix leur exprime toute sa gratitude pour leur constante sollicitude face aux questions de développement socio-économique de notre pays.

Vive la Journée Mondiale de l’Eau !

Vive « la gestion des eaux usées domestiques» pour un environnement sain et le bien être de nos populations !



Je vous remercie.