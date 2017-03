Contrat de lutte commune Cstb/Fesyntra: Un duo pour contrer les dérives du régime Talon

Par Louis Tossavi 22 Mar 2017 à 00:42 196

La semaine dernière, la Confédération syndicale des Travailleurs du Bénin (Cstb) de Paul Essè Iko, et la Fédération des syndicats des travailleurs de l’administration des finances (Fesyntra-Finances) de Laurent Mètognon, étaient en sit-in sur l’esplanade de l’Assemblée Nationale pour exprimer leur colère contre le pouvoir Talon et certaines propositions de loi.

Le vendredi prochain, le duo sera en meeting géant au quartier général des travailleurs, pour signer un pacte de lutte commune. La gestion du pouvoir par le Président Talon et certaines propositions de lois faites par les élus du peuple ne sont pas du tout du goût de certaines organisations syndicales, qui n’entendent pas baisser les bras devant les mesures liberticides du régime. C’est le cas de la Cstb, de la Fesyntra-Finances et d’autres, qui étaient en sit-in au parlement le jeudi dernier.

Ils reviennent à la charge cette semaine et projettent un géant meeting à la bourse du travail, le vendredi 24 mars 2017. Selon nos sources, au cours de ce meeting, un contrat de lutte commune sera signé entre Paul Essè Iko et ses camarades de lutte du ministère des finances. L’objectif est de barrer la voie aux mesures liberticides de l’administration Talon, et certaines propositions de lois des députés qui pourraient mettre le pays en péril. On apprend également dans les coulisses que d’autres organisations syndicales et partis politiques se préparent et se mettront dans la lutte pour la sauvegarde des acquis démocratiques.