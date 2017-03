Bénin : Atelier de renforcement des capacités au profit des chefs mécaniciens et garagistes

Par Pascal Mensah 21 Mar 2017 à 16:54 247

Démarrée depuis ce lundi, cette séance de formation est organisée conjointement par l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi (Epac), la Coopération Suisse contact et le ministère du cadre de vie et du développement durable.

Pendant deux semaines, les chefs garagistes et mécaniciens auto venus de plusieurs localités du Bénin seront outillés par des experts de la mécanique. Selon le directeur de l’Epac Mohamed Mansourou Soumanou, le secteur de l’automobile est plein essor vu le nombre sans cesse croissant de véhicules haut de gamme immatriculés chaque année sur le terrain béninois. Pour des contraintes liées à l’environnement, à la sécurité et au confort, ces véhicules sont équipés de système électrique et électronique de dernière génération. Par manque de compétences, ou d’outillages appropriés, il est fréquent de voir souvent abandonnés certains de ces véhicules dans les garages.

Aux dires du directeur, la formation vise à renforcer les capacités des mécaniciens sur les nouvelles technologies et le matériel du diagnostic automobile et ceci à travers des modules d’enseignement et de formation pratique en atelier. Les représentants de la Coopération Suisse contact et celui du ministère du cadre de vie ont appelé tous les participants au sens du travail bien fait.