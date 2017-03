Lokossa : les hommes des médias s’approprient les thématiques liées au mariage des enfants

Par Pascal Mensah 21 Mar 2017 à 14:17 213

En prélude à la campagne ‘’Tolérance zéro au mariage des enfants au Bénin’’ qui va démarrer en juin prochain, le ministère des affaires sociales a initié une rencontre pour permettre aux hommes des médias de mieux cerner les différentes thématiques relatives au phénomène.

Au Bénin, une fille sur 10 âgée de moins de 15 ans est mariée avant 18 ans et trois filles sur 10 le sont avant l’âge de 18 ans. Le taux de mariage des enfants au Bénin est de 31% soutient la directrice adjointe de la famille de l’enfance et de l’adolescence Geneviève Arawo. Un taux inquiétant du fait de la place qu’occupe un être dans la société. Quel enfant pour notre pays le Bénin ? Quel enfant éduqué pour le développement durable au Bénin ?

Autant d’interrogations qui ont amené la direction de la famille de l’enfance et de l’adolescence à juger utile d’associer les hommes des médias à ladite mobilisation. Une mobilisation dont l’objectif est de lutter contre ce fléau du mariage des mineurs alimenté par la pauvreté et l’ignorance. Le mariage précoce et forcé des enfants est une pratique néfaste qui menace aussi bien la vie que l’avenir des filles.