Coopération Bilatérale: Le tandem Wallonie Bruxelles-Bénin pour l’accès de tous à la santé

Par Eric Amou 21 Mar 2017 à 14:00 218

Rechercher OK

Dans le but de permettre au gouvernement béninois d’assurer de façon durable le développement économique et social, Wallonie Bruxelles, a organisé hier mercredi 15 mars 2017, une conférence de presse à son siège à Cotonou, pour réitérer son engagement au côté du gouvernement mais aussi fait le bilan à mi-parcours de sa coopération avec le Bénin.

Le capital humain, le secteur du numérique, la protection sociale, la protection de l’enfance et l’environnement et les ressources en eau. Tels sont les domaines prioritaires dans lesquels l’Etat béninois et le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles entendent conjuguer leurs efforts. C’est lors de la conférence de presse, hier mercredi 15 mars 2017, au siège de Wallonie Bruxelles à Cotonou, que Joël Decharneux, premier attaché Chef pupitre Afrique de l’Ouest de Wallonie-Bruxelles, l’a fait savoir. Selon lui, cette coopération témoigne de la volonté du gouvernement béninois de faire du Bénin d’ici 2021 un pôle attractif en matière économique.

Aux dires de Joël Decharneux, parmi les domaines prioritaires suscités, un retient particulièrement leur attention : celui de la protection sociale. A travers celle-ci, précise-t-il, Wallonie Bruxelles compte améliorer l’accès aux soins de santé à tous les béninois particulièrement les plus vulnérables. S’agissant du Bilan à mi-parcours de leur coopération avec le Bénin, Joël Decharneux a expliqué que de nombreuses actions ont été menées.

Entre autres actions : Le projet « Fodibo Fonio Dialakoto-Boukombé » pour garantir la sécurité alimentaire à travers la céréale fonio, projet « Mise en valeur des aires royales non exploitées du site des palais royaux et le projet « Renforcement des capacités du secteur de la réadaptation médicale ». L’Administrateur de l’Association pour la promotion de l’éducation et la formation à l’étranger (Apefe), Ludovic Levasseur, a indiqué que ladite association est régie par les accords de coopération dans 10 pays dont le Bénin. De plus,nous travaillons de concert avec Wallonie Bruxelles a laissé entendre l’Administrateur.

« Nous allons annoncer dans les prochains jours notre nouvelle programmation » a-t-il conclu.

A préciser que le montant annuel alloué par Wallonie Bruxelles au Bénin s’élève à 800 000 000 Fcfa