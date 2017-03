Bénin : lancement de la campagne de sensibilisation sur le port de ceinture de sécurité

Par Pascal Mensah 21 Mar 2017 à 10:05 198

Le Centre national de la sécurité routière (Cnsr) a lancé ce lundi à Cotonou la campagne nationale de sensibilisation sur la courtoisie et le port de ceinture de sécurité sur les axes routiers.

Selon Hermès Sinhounto, président du réseau national pour la sécurité routière, l’un des vices les plus fréquents sur nos voies publiques demeurent les injures de toute sorte, le non respect obligatoire de port de casque à moto, le port de la ceinture de sécurité, l’utilisation fréquente du téléphone au volant ou à moto, des stationnements brusques. Le président soutient que L’Homme est la principale cause de 90% des accidents dans notre pays selon les statistiques du Cnsr.

« Nous invitons tous ceux qui partagent la route d’être courtois. Sur la route nous avons les piétons, nous avons ceux qui sont à moto. Ils n’ont pas le même degré de protection comme ceux qui sont en voiture, nous devons savoir être tolérants, nous devons leur accorder la circulation » a souhaité pour sa part le président de l’Ong Alinangnon Casimir Migan.

Cette campagne qui a eu lieu à Cotonou a connu la présence du représentant du maire de la ville Gauthier Agbidinoukou., qui a montré l’engagement du maire à œuvrer pour stopper les injures publiques dans la circulation. Quant au directeur du Cnsr, il a invité les uns et les autres au calme durant et au respect des prescriptions routières.