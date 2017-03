Banikouara : 6 millions de francs cfa pour l’amélioration des résultats du Bepc et du Bac.

Par Pascal Mensah 20 Mar 2017 à 12:36 241

Plus de soucis pour les candidats aux examens Baccalauréat et du Bepc. Le conseil communal de Banikouara vient de leur apporter une aide financière d’un montant de 6 millions de francs cfa.

Ce geste vise à renforcer les capacités de 2017 candidats aux différents examens. Pour le maire Bio Sarako Tamou, le conseil à décider de contribuer activement à l’amélioration des résultats scolaires au niveau du sous secteur de l’enseignement secondaire et c’est d’ailleurs pour cela qu’il a prévu financer à hauteur de 3000 francs cfa par candidat les cours de renforcement, et ceci pour permettre de hausser un temps soit peu le niveau des apprenants, et permettre également d’améliorer les résultats aux divers examens.

Dans les rangs des bénéficiaires, la joie est grande puisque depuis un certain nombre d’années, le taux de réussite s’est rétréci comme une peau de chagrin pour se fixer tantôt à 8% pour le Bepc, tantôt à 25% pour le Baccalauréat ce qui donne matière à réflexion.

Selon le président de l’association des parents d’élève, Moutawakilou Dramane, le conseil communal a entendu leur cri de cœur. Avec cette aide, c’est un défi que le conseil communal a lancé aux candidats qui doivent hisser Banikouara aux rangs des meilleures communes aux examens de fin d’année.