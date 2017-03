Bénin : un accident de circulation fait trois morts et trois blessés ce dimanche à Houègbo

Par Pascal Mensah 20 Mar 2017 à 08:36 268

Ce dimanche 19 mars 2017, les populations de l’arrondissement de Houègbo dans la commune de Toffo ont vécu un accident de circulation au bilan inquiétant.

En effet, une voiture de marque Toyota Carina3 avec à abord 4 adultes, une adolescente, une gamine et un bébé d’environ deux mois s’est retrouvée dans un caniveau complètement éventrée. Selon des témoignages recueillis sur place, ils reviendraient d’une fête à Bohicon. On dénombre trois morts sur le coup. La prise en charge immédiate des rescapés par une clinique se situant à proximité des lieux du drame a permis de limiter les dégâts.

Aux dires du médecin rencontré dans la clinique, il y aurait eu probablement une crevaison de pneu et le véhicule s’est renversé. Il assure que quand il était allé sur les lieux de l’accident, il y avait déjà un décès. On a reçu une fille de 7ans qui a eu un traumatisme crânien, il y a une fille de 14 ans qui a eu une fracture des deux os de l’avant bras droit et une plaie très profonde de la jambe droite, et une troisième femme qui, quant à elle a eu une fracture du fémur droit, elle n’arrive pas à bouger, la cuisse est très enflée. Chose étonnante, seul le bébé d’environ deux mois est sorti idem de l’accident.

D’un autre côté, les éléments de la brigade de Houègbo sont arrivés calmer les ardeurs et les velléités d’un blocage de la voie inter-Etats.