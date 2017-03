Assemblée générale ordinaire du Cnp-Bénin: La gestion 2016 du bureau exécutif présentée aux membres

Par Eric Amou 20 Mar 2017 à 01:29 198

Le Bureau exécutif du Conseil national du patronat du Bénin (Cnp-Bénin), a sacrifié à la tradition. En effet, dans la matinée du vendredi 17 mars 2017, il a rendu compte de ses activités de l’année 2016 à ses membres, mais aussi annoncé les perspectives de 2017.

C’est à la faveur d’une assemblée générale ordinaire à Bénin marina hôtel. Après un (01) an d’activités, le bureau exécutif du Conseil national du patronat du Bénin (Cnp-Bénin), a organisé le vendredi 17 mars 2017, une Assemblée générale ordinaire, pour rendre compte de sa gestion 2016 à ses membres. Occasion pour ledit bureau exécutif, d’annoncer les perspectives de l’année 2017. Cadre choisi pour le faire : Bénin marina hôtel à Cotonou. Une Ag au cours de laquelle le rapport d’activités et financier exercice 2016, et le programme d’activités et le budget 2017 ont été présentés par le bureau exécutif. Toute entreprise ou structure qui se veut crédible doit, après une année d’exercice, rendre compte a laissé entendre Eustache Kotingan, premier Vice-président du (Cnp-Bénin).

« La tâche à laquelle nous nous attelons aujourd’hui, est la reddition des comptes », a-t-il poursuivi avant de lancer l’ouverture de ladite assemblée générale.

Un bilan prometteur

Le Secrétaire général adjoint de cette structure, Mathurin Kouton a, avant de présenter le rapport d’activités, indiqué que durant l’année écoulée, le Cnp-Bénin a connu l’adhésion de 27 nouveaux membres, et 2 démissions. « Tout ce qui est réunion du bureau exécutif du Cnp-Bénin, a été tenu à bonne date », a expliqué Mathurin Kouton pour exprimer sa satisfaction. Aussi précise-t-il, en juillet 2016, un atelier sur la vulgarisation de la loi des finances exercice 2016, a été organisé à l’intention des membres.

S’agissant du volet politique, il a mentionné que le Cnp-Bénin a été consulté sur les réformes politiques et institutionnelles, que l’actuel gouvernement compte mener. Sur le plan social, Mathurin Kouton a fait savoir qu’il a été très dynamique. En 2016 ajoute-t-il, l’environnement des travailleurs du Bénin a été beaucoup amélioré. « Cette prouesse est aussi à mettre à l’actif de nos partenaires », souligne le Sga. Mathurin Kouton a expliqué que le Cnp-Bénin a eu des rencontres régionales, une vingtaine, sur des sujets qui touchent les entreprises en général. A sa suite, la Trésorière générale a présenté son rapport financier. Au cours de l’année 2016 explique-t-elle, nous avons dépensé 93 752 308 Fcfa, et eu une recette de 311 693 000 Fcfa. Soit un excédent de 217 940 692 Fcfa.

Les perspectives 2017 du Cnp-Bénin

Afin de permettre aux membres du Cnp-Bénin de savoir ce qui est prévu pour l’année 2017, deux présentations ont été faites. L’une portant sur le programme d’activités 2017, et l’autre sur le budget. Le Directeur exécutif du Cnp-Bénin, M. Hounnouvi, a annoncé qu’il y aura davantage de formations en 2017, notamment sur le Système comptable Ouest Africain (Syscoa), révisé à l’attention des comptables des entreprises, et des conférences thématiques.

« Nous allons redynamiser notre institution, et cela passe d’abord par la construction du nouveau site du Cnp-Bénin », a-t-il déclaré. Clauvis Agossou, Trésorier général adjoint, a indiqué que plus de 349 400 000Fcfa sont prévus pour mener à bien les activités de l’année 2017.

Il faut souligner que les membres du Cnp-Bénin ont, lors de l’Assemblée générale ordinaire, approuvé à l’unanimité toutes les présentations qui ont été faites❒