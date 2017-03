Bénin : le Récef, la Céna et l’Oif donnent un séminaire international à partir du 20 mars à Cotonou

Par Pascal Mensah 19 Mar 2017 à 17:13 329

Le Réseau des compétences électorales francophones (Récef) en collaboration avec la Céna et l’Organisation internationale de la francophonie (Oif) organise du 20 au 23 mars 2017 un séminaire international à Cotonou.

Emmanuel Tiando l’hôte de ce séminaire, évoque à la faveur d’une sortie médiatique que le Récef organise généralement une assemblée générale, et en marge de cette assemblée, il organise un séminaire portant sur les meilleures conditions à mettre en œuvre pour que nos élections se déroulent dans la transparence et l’efficacité.

C’est ainsi que depuis 2012, assure le président de la Céna, qu’un certain nombre de séminaire ont été organisé : un séminaire sur la biométrie en matière électorale les enjeux et les perspectives, et un autre en 2016 portant sur le thème une communication efficace pour des élections réussies.

Le Bénin a été désigné pour organiser à la fois l’Assemblée générale du Récef à Cotonou et organisé en concertation avec le Récef et l’Oif l’atelier du cinquième séminaire qui s’ouvre le lundi prochain a fait savoir le président de la Céna Emmanuel Tiando.