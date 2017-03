Benin: Sit in de la Cstb et la Fesyntra-Finance à l’Assemblée nationale

Par Pascal Mensah 16 Mar 2017 à 17:18 177

Comme annoncé par le secrétaire général de la confédération syndicale des travailleurs du Bénin (Cstb) Paul Essè Iko, le sit-in programmé sur l’Assemblée nationale s’est effectivement tenu de ce jeudi 16 mars 2017.

Les deux responsables syndicaux soutenus par des militants venus de tous les départements du pays, étaient au parlement pour exprimer aux députés leur mécontentement au sujet de la gestion du pouvoir du président Talon et de certaines propositions de loi à examiner à la faveur de la session extraordinaire en cours au parlement. Il faut dire qu’en lieu et place des responsables du bureau de l’Assemblée nationale, les secrétaires généraux et leur militant ont été écoutés par le directeur du cabinet du président de l’institution.