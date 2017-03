Djègbadji: L’association Novignon fait des dons aux élèves de l’Epp d’Aido de Méko

Par Didier Amoussou 16 Mar 2017 à 16:23 135

Dans sa mission de faire des œuvres sociales aux populations de la sous région, l’association Novignon basée en France et dirigée par notre compatriote Roger Amoussou, a offert gracieusement une résidence aux enseignants et d’importants lots de matériels didactiques, ludiques et vestimentaires aux élèves de l’Epp AÏdo.

La cérémonie de remise de don a eu lieu hier mercredi 15 mars, dans cette école, en présence d’une forte délégation de l’association, et du chef d’arrondissement de Djègbadji , Ahouandjinou Dénis . Les populations des villages de Méko et Aïdo dans l’arrondissement de Djègbadi à Ouidah, peuvent pousser un ouf de soulagement quant aux charges de scolarisation de leurs enfants. Elles ont été fortement soutenues hier mercredi 15 mars 2017, par l’association Novignon du Bénin et de la France. Les élèves de ces deux villages ont bénéficié d’importants lots, à eux octroyés par ladite association. De diverses natures, ces dons sont entre autres du matériel didactique, des ballons, des t-shirts, et une résidence construite pour les enseignants qui viennent de la ville de Ouidah, éloignée de quelques kilomètres pour venir intervenir dans l’Epp Aïdo.

Dans son allocution à l’ouverture de la cérémonie, Roger Amoussou, président de l’association et fils du terroir, a rappelé que son « association a pour vocation d’aider les populations pauvres dans la sous région.». Très comblé de cette action hautement sociale de la part de Novignon, Dénis Ahouandjinou, chef d’arrondissement de Djègbadji, n’a pas caché sa joie et a exprimé sa profonde gratitude à l’endroit de la délégation venue de France.

«Vous avez beaucoup fait. Cette résidence que vous nous avez construite pour maintenir les enseignants ici, parce que quitter Ouidah pour a cette école, n’est pas chose facile. Pour nous, la construction de cette résidence est un allègement important dans la vie de l’école. Alors, je vous en remercie très sincèrement au nom de toute ma population », s’est réjoui le chef d’arrondissement.

Abondant dans le même sens, monsieur Aholou Lionel, directeur de l’Epp Aïdo, a témoigné de l’impact très confortant de leurs actions sur le niveau de son établissement, classé aujourd’hui parmi les meilleures écoles de Djègbadji, avant d’adresser ses remerciements à l’association. les populations et les élèves, massivement mobilisés, ont eux aussi manifesté leur satisfaction face à ce geste de générosité de Novignon. Ils l’ont matérialisée par une jarre troué qu’ils ont bouchée ensemble de leurs doigts, tout ceci suivi d’animations folkloriques. En dépit de leur satisfaction très manifeste, les autorités ont encore formulé des doléances : centre de santé, route, eau potable et de bibliothèque pour l’école d’AÏdo