Drame au Ceg1 de Malanville : 13 filles s’écroulent en poussant des cris

Selon des informations distillées sur les stations de radio de proximité dans le septentrion, 13 élèves filles sont tombées littéralement en transe lundi et mardi dans l’enceinte du collège d’enseignement général 1 de la commune de Malanville. Les raisons du drame ne sont toujours pas connues, mais il est soupçonné déjà des causes mystiques et des crises d’envoutement.

Selon les explications du directeur du collège Séidou Adama, après les cérémonies de couleur de ce lundi 13 mars 2017, quatre (4) filles en première A2 étaient brutalement tombées les unes après les autres, se sont mises à pousser des cris en faisant des gestes incontrôlés. D’autres cas s’en sont suivis portant à treize l’effectif total des victimes. Elles ont été conduites à l’hôpital de zone de Malanville pour leur prise en charge. Inquiètent les autorités veulent explorer toutes les pistes pour circonscrire le mal.

« Il faut tout mettre ensemble, ce qui importe c’est le résultat. Les tradi praticiens, nos religions et tout ce que chacun connait » a confié Mama Bouraima, directeur départemental de la santé de l’Alibori.

Il faut dire qu’après ce drame dont les raisons ne sont toujours pas élucidées, les activités pédagogiques ont repris normalement dans le collège, seulement qu’ils alimentent toujours les discussions dans la ville.