Concours de la dictée francophone: L’Institut français du Bénin récompense les lauréats

16 Mar 2017

Les gagnants du concours de la dictée francophone ont été primés à l’Institut français du Bénin ce mercredi 15 mars 2017.

Au total, dix lauréats ont réussi à sortir leur épingle du jeu. Trois lauréats dont Anaïs Kouagou, Graciella Boko et Imran Fagbémi, sont respectivement 1er, 2ème et 3ème dans la catégorie des poussins. Dans la catégorie des juniors, Yaèl Vergely, Marc-Alain Adjahi et Charisma Zannou sont les trois premiers retenus. Charlyge Sofonou et Emmanuel Gansè sont eux, les gagnants juniors avancés. Quant aux adultes, la vedette a été ravie par Marcel Kpogodo et Hermine Sègbédji. Pour récompense, ils ont reçu des dictionnaires de la langue française, des bandes dessinées du roi Béhanzin, des sacs-au-dos et bien d’autres gadgets.

Il faut rappeler que le concours de la dictée francophone a été organisé le mercredi 8 mars dernier, à l’Institut français du Bénin à Cotonou. C’est en prélude à la célébration de la Francophonie