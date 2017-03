Sit-in ce jour au parlement: Les centrales syndicales protestent contre l’étude de certaines lois

Par Ismail Kèko 16 Mar 2017 à 00:13 75

Les députés de la 7è législature entament véritablement ce jour l’examen des points inscrits à l’ordre du jour de la deuxième session extraordinaire. Mais en marge des travaux parlementaires, des centrales syndicales se sont mobilisées pour marcher ce même jour sur l’Assemblée nationale.

Le but de ce sit-in des centrales syndicales, est de protester vigoureusement contre l’étude de certaines propositions de lois. C’est le cas de la Cstb qui estime que deux des propositions de lois, en l’occurrence la proposition de loi portant régime d’emploi des collaborateurs de l’Etat, et celle fixant les conditions et la procédure d’embauche, de placement de la main-d’œuvre et de résiliation de contrat de travail en République du Bénin, visent la destruction de la fonction publique.

Par exemple, selon leur compréhension de ces textes de lois, désormais des agents appelés « collaborateurs extérieurs » peuvent être recrutés et nommés en lieu et place des agents de l’Etat. Et ces « collaborateurs extérieurs » seront rémunérés hors grille, selon le contrat de collaboration ou le contrat de placement signé avec des sociétés privées, agrées d’embauche et de placement. Autrement dit, les syndicalistes de la Cstb et ceux d’autres centrales veulent dénoncer et protester contre le vote de ces lois.