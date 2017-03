Aéroport international de Glo-Djigbé: Les travaux préparatoires à la construction lancés

Par Yao Hervé Kingbêwé 15 Mar 2017 à 14:43 850

En vue du démarrage effectif des travaux de construction de l’aéroport international de Glo-Djigbé, il a été procédé vendredi 10 mars dernier par le ministre des Infrastructures, en présence de diverses autorités politiques, administratives et traditionnelles, au lancement officiel des travaux préparatoires.

Projet vieux de plus de quarante ans, l’aéroport international de Glo-Djigbé sera bientôt une réalité. Le gouvernement du président Patrice Talon, par l’entremise du ministre des Infrastructures et Transports, Hervé Hêhomey, a en effet procédé au lancement officiel des travaux préparatoires à la construction de ce joyau qui va enrichir le patrimoine aéroportuaire béninois. C’est à la faveur d’une cérémonie organisée vendredi 10 mars dernier sur l’esplanade des bureaux d’arrondissement de Glo-Djigbé. La cérémonie a connu la présence d’une forte délégation gouvernementale, des autorités locales et administratives, des têtes couronnées et de la population sortie massivement.

Inquiétude des populations

Projeté depuis 1974, l’aéroport international de Glo-Djigbé va être bâti sur un domaine de 3028 hectares couvrant les communes d’Abomey-Calavi, Tori et Zè. L’emprise de l’infrastructure aéroportuaire est actuellement occupée par plusieurs villages. Cela inquiète les habitants qui craignent la disparition de leurs villages ainsi que de leurs histoires.

Lors de la cérémonie, le Chef d’arrondissement de Glo-Djigbé, Thomas Houinsou, s’est fait le porte-voix de la population et a fait savoir qu’elle est inquiète.

« Les populations des villages situés dans l’emprise de l’aéroport, tout en saluant cet événement heureux, se sentent inquiètes », a-t-il informé.

Et la raison, signifiera-t-il, en est simple : « aucun gouvernement de notre pays, y compris celui de la Rupture présidé par notre président Patrice Talon, quand bien même le ministre des Infrastructures et des Transports a envoyé une délégation rencontrer les propriétaires terriens, ne s’est prononcé sur leurs doléances », notamment le maintien des villages situés dans l’emprise de l’aéroport sur une bande d’un ou deux kilomètres à partir de la route Inter-Etats numéro 2.

« Il n’y aura pas de problème »

Prenant la parole au nom des communes d’Abomey-Calavi, Zè et Tori, le maire Georges Bada a exprimé sa joie de voir le projet devenir enfin réalité. « Nous sommes contents pour ce projet qui verra le jour », s’est réjoui le maire avant d’expliquer qu’au-delà des habitants des communes concernées, c’est toute la population qui doit accompagner le projet. A cet effet, tout en rassurant de ce qu’ « il n’y aura pas de problème », les « pierres d’une négociation sereine » étant posées, il a invité la population à accepter de se sacrifier.

Jean-Claude Codjia, Préfet du département de l’Atlantique, est allé dans le même sens. Après avoir dit « merci » au président Talon pour « ce projet qui va transfigurer tout le département en terme d’urbanisation, de création d’emploi », l’autorité préfectorale a invité au calme.

Les travaux préparatoires lancés vendredi dernier, soulignons-le, sont préalables au démarrage effectif des travaux de construction. Cette phase comprend les enquêtes foncières et immobilières ainsi que le plan d’action de réinstallation et de compensation des populations.

Procédant au lancement des travaux préparatoires, le ministre Hêhomey a donc insisté sur la transparence dans la conduite de cette phase. Il a également assuré tous les propriétaires terriens de ce qu’ils seront « dûment dédommagés, conformément aux lois de la République ». Aussi, le ministre des Infrastructures, a-t-il réitéré l’engagement du chef de l’Etat et la détermination du gouvernement à mettre en œuvre ce projet « phare ». Lequel devrait, une fois réalisé, stimuler le secteur touristique béninois