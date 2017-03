Bénin : 2645 candidats à l’assaut de l’examen de qualification professionnelle

Par Pascal Mensah 15 Mar 2017 à 10:32 191

Pour l’édition 2016 de l’examen du certificat de qualification professionnelle (Cqp), ils sont 182 candidats dont 113 garçons et 69 filles à composer au centre de formation professionnelle d’Abomey. Un centre qui a accueilli le lancement officiel dudit examen.

Au total 2645 candidats répartis dans 18 centres composent sur l’ensemble du territoire national dans 14 corps de métiers. Les candidats seront évalués dans sept (7) filières à savoir la coupe couture, la coiffure, la maçonnerie, la mécanique auto et à deux roues puis la menuiserie et la photographie. Pour le directeur des examens et concours Mahougnon Kakpo, cet examen est à son édition de 2016 parce qu’elle n’avait pas pu être organisé réellement en 2016.

Le centre de formation professionnelle d’Abomey a été choisi pour le lancement officiel, car c’est un centre de l’Etat. Il est à rappeler que c’est depuis 2005 que le Bénin a opté pour le Certificat de qualification professionnel pour renforcer la formation professionnelle. D’un autre côté, il faut souligner que l’organisation de cet examen est placée sous la tutelle conjointe du ministère de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle, de celui du commerce, et du ministère du travail et des affaires sociales.