Bénin : Le riz, don japonais est disponible au prix de 9000 FCFA le sac de 30kg

Par Pascal Mensah 14 Mar 2017

Par un communiqué radiodiffusé, le gouvernement béninois à travers ses structures concernées informe les populations béninoises que le riz, don japonais est disponible au prix de 9000 Fcfa le sac de 30 kg dans les arrondissements.

Les populations sont conviées à se présenter auprès de leurs chefs d’arrondissement respectifs où des comités locaux afin de s’inscrire et d’acheter ce riz. Pour des raisons de rationalité, nul ne sera autorisé à acquérir plus d’un sac.

Le même communiqué indique que les équipes de la centrale des coopératives de consommation viendront vendre dans les arrondissements de Cotonou et localités concernées aux dates et heures que leur communiqueront leurs chefs d’arrondissement. Dans les autres communes du pays la centrale Coop assure la vente de ce riz strictement réservé à la consommation domestique, dans les chefs-lieux des départements, dans les communes de Sèmè-Podji, d’Abomey-Calavi, de Bohicon et dans les agglomérations d’autres communes.

En dehors de la centrale coop, la commercialisation du riz dans les autres communes est assurée par un sous comité ad’hoc, composé d’un représentant désigné par le ministère de l’agriculture de l’élevage et de la pêche, qui en est le responsable. La centrale coop remercie toutes les populations béninoises pour leur sens d’organisation et de discipline.

Il est à noter que ces opérations de vente qui ont débuté le mercredi 8 mars 2017, prendront fin le dimanche 7 mai 2017.