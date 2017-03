Karité : Le Bénin abrite la 10ème conférence annuelle

Par Pascal Mensah 13 Mar 2017 à 18:11 218

« Karité 2017 graine du changement ». C’est sous ce thème qu’est placée la rencontre de réflexion sur les stratégies à adopter pour booster la filière karité en Afrique. Une filière qui impacte de nombreuses femmes au Bénin.

« Au Bénin, plus de 500 milles femmes vivent directement des produits et activités en lien avec le karité ces éléments font du karité le troisième produit d’exportation de notre pays. C’est donc une filière très importante dont l’exploitation de plein potentiel est de nature à conduire notre pays vers le progrès et nos compatriotes à sortir un peu plus de la pauvreté » a évoqué le ministre d’Etat chargé du plan et du développement.

Des défis s’imposent toujours au Bénin dans sa politique pour valoriser les produits de rente aux côtés du coton. Il s’agit à en croire Jules Adamon, le président Association Karité Bénin (Akb), d’engager une politique volontariste de préservation et de gestion durable de la ressource karité, d’assurer le travail d’organisation de la filière à laquelle s’attache sans relâche Akb depuis trois ans, investir dans les infrastructures et équipements pouvant permettre aux femmes ramasseuses et transformatrices d’accroître leur rendement et de parfaire la qualité de leur production.