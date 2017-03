Bénin : L’Anrms mise sur pied

Par Pascal Mensah 13 Mar 2017 à 12:34 140

A la faveur d’une assemblée générale constitutive, l’Association nationale des retraités du ministère de la santé (l’Anrms) est portée sur les fonds baptismaux.

Venus de tous les départements du pays, les agents retraités du ministère de la santé se sont retrouvés pour mutualiser leurs efforts, et mettre sur les fonds baptismaux leur association. A croire le président du comité d’organisation, Simon Batcho, l’association poursuit des objectifs bien précis. Elle aura pour but de pérenniser les liens amicaux et d’améliorer les conditions de vie de ses membres, ces deux objectifs seront entre autres de perpétuer l’esprit de solidarité et d’échange entre ses membres, de donner l’esprit de vivre mieux à travers des rencontres éducatives et festives, mettre à la disposition des institutions de la nation les expériences acquises.

Même à la retraite ces agents ont leur mot à dire et comptent accompagner le ministère de la santé partout où le besoin se fera sentir. C’est une association qui se veut apolitique et servira d’interface entre les anciens et les autorités du ministère de la santé. Il est à noter que ces retraités ont bénéficié du soutien du ministère des affaires sociales.