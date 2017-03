Bénin: Position de la CSA-Bénin sur deux propositions de lois en étude à l’Assemblée Nationale

Par CSA-Bénin 13 Mar 2017 à 12:08 271

Les organisations de travailleurs doivent éprouver leur vigilance face à ce qui peut apparaître comme des intentions nobles de représentants du peuple qui ont pris l’initiative de propositions de lois en vue de légiférer ou de réglementer dans des domaines d’activités déjà couvertes par des textes et qui semblent, non seulement, mettre ainsi en insécurité des emplois établis, mais menacent aussi des possibilités de création d’emplois.

Où se trouve l’urgence d’une loi pour prendre en compte des dispositions contenues déjà dans le code du travail en phase de relecture depuis plusieurs années ? Pourquoi, en tant que représentants du peuple, les honorables députés ne décident-ils pas d’œuvrer à l’aboutissement de ce projet de relecture du code du travail. Cette relecture a l’avantage de respecter un processus participatif et inclusif avec la contribution des organisations de travailleurs et d’employeurs. Que cache ce refus de la simplicité dans l’action publique ? C’est une question que la CSA-Bénin demande à tous les travailleurs de se poser.

Quant à la PROPOSITION DE LOI PORTANT REGIME GENERAL D’EMPLOI DES COLLABORATEURS EXTERIEURS, en quoi son contenu est-il une avancée par rapport à la situation actuelle où nous savons tous qu’il existe le décret 2015-315 du 03 juin 2015 qui régit déjà cette catégorie de travailleurs de l’Etat?

En tant forces sociales responsables, il nous faut lire et apprécier ces propositions de lois au-delà de leur apparence et voir quelles peuvent en être les impacts sur les acquis sociaux des travailleurs de notre pays. C’est la raison pour laquelle, la CSA-Bénin donne ici son avis technique sur ces deux propositions de textes pour attirer l’attention de tous (travailleurs, société civile, députéset gouvernants) sur tous les aspects afin de prendre position de façon responsable et empêcher un recul sur la plan des relations de travail.