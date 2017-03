Hadj 2017 : Le Togo et le Bénin s’arment pour un pèlerinage réussi

Par Pascal Mensah 13 Mar 2017 à 09:09 268

Le Bénin et le Togo œuvrent pour la réussite du 5ème pilier de l’islam. L’Union des organisateurs pour le pèlerinage (Uop-Bénin) et la Société internationale pour l’Expansion des rites de l’islam (Sieri-Togo) ont découvert leur mission : organiser un bon pèlerinage à la Mecque, avec toutes les étapes réussies.

« Le Hadj est prévu pour les gens qui ont les moyens. Le pèlerin doit savoir six mois à l’avance qu’il faut payer les frais afférents » prévient Baba Toueri. Les pèlerins ne rentrent pas très tôt a fait constater pour sa part Tidjani Malicki Ibrahim. Cette année par exemple le pèlerinage est terminé le 14 septembre et ils se sont retournés le 2 octobre soit 18 jours de retard. D’où l’intérêt pour ces structures d’œuvrer pour mettre en place des stratégies à même de corriger ces genres de chose et soulager les pèlerins.

A en croire des potentiels pèlerins présents à cette rencontre d’échange, les responsables de ces structures ont touché du doigt l’ensemble des problèmes qui minent les pèlerins, et ce sont des problèmes d’organisation. Ces deux structures veulent accompagner les pèlerins à trouver des solutions à ces maux pour réussir le 5ème pilier de l’islam.