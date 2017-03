JIF 2017: Les femmes détenues de la prison civile de Cotonou pas oubliées

Par Georges Akpo 11 Mar 2017 à 10:44 99

La célébration de l’édition 2017 de la Journée internationale de la femme, n’a pas concerné que les femmes en liberté. Les femmes détenues de la prison civile ont été également prises en compte. Une délégation du ministère du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales, conduite par la directrice générale de la Famille et des Affaires sociales (Dgfas), Maïmouna Baboni Yacoubou, s’est rendue à la prison civile de Cotonou pour fêter avec les femmes de ce centre pénitencier.

« Nous sommes venues vous dire bonne fête », a signifié à ses hôtes la directrice générale de la Famille avant de les sensibiliser. « La femme incarne la vertu. En principe, on ne devrait pas trouver une seule femme en prison. Mais les soucis vous ont conduites ici », a dit la Dgfas avant d’espérer que ces détenues, de par leurs comportements, en sortiront vite.

« Lorsque vous allez sortir, je souhaite que vous ne reveniez plus jamais en prison », a dit la Dg Baboni Yacoubou, tout en encourageant les détenues à mener des activités génératrices de revenus afin d’avoir une certaine autonomie.

Présente aux côtés du gouvernement pour cette célébration, la présidente de la Fondation Zakari Djibril Sambaou, Lisette Houénou de Dravo, s’est réjouie de l’orientation donnée à la célébration de la Journée avant de plaider pour la libération des femmes détenues, et leur réinsertion professionnelle.

Les membres de la délégation se sont rendus à la prison civile de Cotonou les bras chargés, notamment de sacs de riz, de bidons d’huile et de savons. Ceci n’a pas laissé indifférents le régisseur de ce centre et les bénéficiaires qui ont dit « merci » au gouvernement et à la Fondation Sambaou