Concours de la dictée francophone: L’Institut français du Bénin célèbre la langue française

Par Inès Fèliho 09 Mar 2017 à 23:22 107

A l’occasion de la commémoration de la Francophonie, l’Institut français du Bénin a organisé un concours de dictée qui s’est déroulé mercredi 08 mars dernier, sur le campus d’Abomey-Calavi et sur le site de l’Institut à Cotonou.

Ils ont concouru sur un texte de l’écrivain béninois Florent Couao-Zotti. Ils, ce sont les participants au concours de la dictée francophone organisé par l’Institut français du Bénin (Ifb). Ce sont des écoliers, élèves, étudiants et autres passionnés de lettres. Le concours est l’une des initiatives pour célébrer la Francophonie. Il s’est déroulé cette année, dans la matinée du 08 mars 2017 pour la catégorie dans étudiants, à la Faculté des lettres et arts des sciences humaines (Flash), sous la direction de l’association des professeurs de français du Bénin en collaboration avec l’Ifb.

Dans l’après-midi, ce fut le tour d’autres catégories à l’Ifb : au total quatre catégories dont poussin, junior, sénior et plus. Le texte est coupé selon les niveaux. A la catégorie des poussins (écoliers âgés de 9 à 12 ans), c’est un format de texte correspondant aux classes de Cm1 et Cm2, soit le premier paragraphe du texte. La catégorie des juniors prend en compte les élèves de sixième en troisième, soumis aux 2 premiers paragraphes. Quant aux séniors -2nd en terminale-, ils ont été évalués sur 3 paragraphes. L’entièreté du texte était réservée à la dernière catégorie, celle des participants âgés de 20 ans et plus.

La délibération et la proclamation des résultats sont prévues pour le mercredi 15 mars, à l’Institut français du Bénin