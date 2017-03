Déguerpissement/Relogement: Isidore Gnonlonfoun installe des femmes dans deux marchés secondaires

Par Georges Akpo 12 Mar 2017 à 11:44 479

Le premier adjoint au maire de Cotonou Isidore Gnonlonfoun a procédé, hier jeudi, à l’installation de certains sinistrés de l’opération de libération des espaces publics initiée par la préfecture de Cotonou dans les marches de Mènontin et de Kindonou

Le relogement des sinistrés de l’opération de libération des espaces publics initiée par la mairie de Cotonou se poursuit dans les marchés secondaires de la ville. Le jeudi 9 mars 2017 a été le tour des femmes des marchés situés dans le 9ème arrondissement de bénéficier de cette mesure. Dans une liesse populaire, les sinistrés enregistrés par les bureaux d’écoute pour le compte des marchés de Mènontin et Kindonou ont pris possession de leur emplacement respectif.

Très émues et soulagées d’avoir retrouvé leurs activités interrompues depuis, ces femmes n’ont pas manqué d’exprimer leurs sentiments de joie, d’allégresse et surtout de satisfaction à l’endroit du Maire de Cotonou Léhady Soglo et de son équipe. Elles se réjouissent de trouver soulagement grâce au sens d’humanisme, de solidarité et de pragmatisme du premier responsable de la capitale économique du Bénin. Même son de cloche du côté des sages et notables qui n’ont pas manqué d’exprimer leurs satisfactions aux autorités municipales de Cotonou qui s’efforcent pour l’amélioration des conditions de vie de leurs administrés.

Le premier adjoint au maire Isidore Gnonlonfoun a d’abord rappelé les mesures sociales initiées par la mairie de Cotonou dont l’objectif est de soulager les peines des victimes de l’opération de libération des espaces publics. Il a ensuite invité les personnes relogées à respecter l’ordre et la hiérarchie qui existaient avant leur arrivée. Il a également exhorté les responsables des marchés à réserver un accueil chaleureux aux nouveaux venus. Quant au chef du 9ème arrondissement Bertin Guedenon, il a remercié le maire pour avoir initié les mesures sociales en faveur des personnes déplacées notamment celles de son arrondissement