Développement de Savalou: L’Association Arc-en-ciel expose son plan d’action au Maire Iroukoura

Par Inès Fèliho 08 Mar 2017 à 11:09 159

Au cours d’une audience que lui a accordée le maire Prospère Iroukoura, le président de l’association culturelle Arc-en-ciel, Paterne Tchaou, a exposé à la première autorité de la ville de Savalou le contenu de son programme d’action Artistique et Culturelle 2017-2019.

Avec pour principale ambition le développement culturel de la commune de Savalou en particulier, et de ses communes environnantes aussi, l'Association Culturelle Arc-en-ciel à travers son Programme d'Action Artistique et Culturelle (P.A.A.C), compte œuvrer efficacement pour atteindre ses objectifs pour la période 2017-1019. C’est au cours d’une audience avec le maire de la ville de Savalou que le président de l’Association Arc-en-ciel Paterne Tchaou, a décliné le contenu de ce programme.

Il est composé de douze projets dont le Festival des Arts Mahi et d’Ilé Ifè (FAMI), le Festival Aditi Xwé, La Maison du Tchinkounmin à Lowo, La Place ADITI à Logozohè, La Publication du livre ‘’Origine de Savalou et ses Rois’’, La Publication du livre ‘’Origine de Logozohè et ses Rois’’, La Publication du livre ‘’Origine de Monkpa et ses Rois’’, Le Projet Littéraire ‘’Ecrire pour unir’’, Le Projet littéraire ‘’Les Rendez-vous des Livres au Programme’’, Un Atelier de formation en théâtre, danse, musique et art plastique, Le Projet de photographie ‘’Savalou en images’’, et le Projet de Place publique de Tchetti.

Tout ceci est élaboré par les membres de cette association, dans le but d’accompagner le président Patrice Talon dans sa politique culturelle orientée vers le tourisme, les arts et la valorisation des sites patrimoniaux. Selon Paterne Tchaou, ne pas exploiter les différents sites touristiques dont regorge la commune de Savalou pour son développement, est une perte énorme pour la culture béninoise. Pour ce fait, il compte bien à travers la réalisation de ces différents projets, révéler à la face du monde les potentialités culturelles, artistiques et touristiques dont abonde le Bénin.