Bénin/Jif 2017 : l’autonomisation des femmes, un impératif de développement durable

08 Mar 2017

Après le 25 novembre journée internationale de l’élimination des violences faites aux femmes, le monde entier va célébrer ce mercredi 8 mars 2017 la journée internationale de la femme. Le thème de l’édition 2017 de cette journée est « les femmes dans un monde du travail en évolution : pour un monde 50-50 en 2030 ».

Le Bénin ne va pas rester en marge de cette célébration. A ce titre le ministre des affaires sociales, Mathys Adidjatou dans son adresse à la nation est revenue sur la part accordée à la femme dans l’ambitieux programme d’action du gouvernement (Pag). Elle a évoqué que le 8 mars de chaque année rappelle à l’humanité les souffrances physiques, morales, psychologiques infligées à la femme du fait de sa différence biologique. Selon la ministre, cette journée offre l’occasion à tous les pays du monde de faire le bilan des avancées et des défis relatifs à la situation des femmes, mais aussi de sensibiliser l’opinion publique à mener des actions concrètes pour améliorer la condition de la femme pour un monde plus juste et plus prospère.

Pour Mathys Adidjatou, le Bénin peut se féliciter des avancées enregistrées tant au plan juridique politique social économique que culturel en matière d’émancipation de la femme.

« Autonomisation socio-économique des femmes un pas vers le développement du Bénin»

Se référant au thème de cette édition 2017 de la journée, elle estime que le monde du travail évolue, avec d’énormes conséquences pour les femmes. D’une part, les avancées technologiques et la mondialisation représentent des opportunités inédites pour celles qui y ont accès. D’autre part, l’informalité du travail, l’inégalité des revenus et les crises humanitaires ne cessent d’augmenter.

Dans ce contexte, seules 50 pour cent des femmes en âge de travailler font partie de la main-d’œuvre mondiale contre 76 pour cent pour les hommes. En outre, une très grande majorité de femmes travaille dans l’économie informelle, les soins subventionnés et les tâches domestiques et exercent des activités peu rémunérées et peu qualifiées, ne bénéficiant que d’une très faible, voire d’aucune, protection sociale. L’égalité entre les sexes dans le monde du travail est un impératif du développement durable. Bien conscient des différents maux qui freinent la protection sociale en générale et l’autonomisation de la femme en particulier, la ministre des affaires sociales rassure que le gouvernement du président Patrice Talon a, dans le cadre de son programme d’action mis en place pour les 4 années à venir trois grands projets qui aideront les couches vulnérables et surtout les femmes à sortir de la précarité.

A travers la célébration de cette journée du 8 mars, les Nations Unies rappellera à tous les acteurs de franchir le pas pour l’égalité entre les sexes pour un monde 50-50 d’ici 2030, en faisant en sorte que le monde du travail accueille toutes les femmes.