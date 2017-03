Bénin : Après la chute d’un train dimanche les travaux de nettoyage du site sont engagés

Par Pascal Mensah 07 Mar 2017 à 09:43 202

Au lendemain de la chute d’une cargaison de train au quartier Vodjè de Cotonou, les travaux pour l’assainissement des lieux vont bon train.

Une agence de prestation de services est sollicitée par la SOciété BEninoise de BRAsserie (Sobebra) est sur le terrain, une bonne partie du site a été déjà assaini et les responsables de cette société promettent finaliser les travaux dans un délai relativement court. Pour César Houéton, l’un des responsables, ils ont engagé des personnes qui savent faire le travail, ils sont déjà à pied d’œuvre et ils chargent les casiers plein de boisson dans le wagon, et après ils vont balayer tout ce qui est tesson de bouteille, balayer toute la voie pavée et tout l’endroit sera propre. Il martèle que d’ici là, tout sera comme si de rien n’était.

Par ailleurs, il faut souligner que la sécurité des lieux est assurée par les éléments de la Compagnie républicaine sécurité (Crs) et les éléments du commissariat de Vodjè.