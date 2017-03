Enseignement supérieur au Bénin: L’Auf disposée à mettre son expertise au service des universités

Par Yao Hervé Kingbêwé 06 Mar 2017 à 14:22 217

Dans le cadre de la réunion extraordinaire du comité consultatif général du Cames au Bénin, le Recteur de l’Agence universitaire de la Francophonie (Auf), Jean-Paul de Gaudemar, accompagné du directeur régional de l’Auf en Afrique de l’Ouest, Jemaiel Ben Brahim, a effectué vendredi dernier une visite à l’Université d’Abomey-Calavi.

A cette occasion, il a annoncé la disponibilité de l’Auf à accompagner le développement des universités béninoises. Les universités béninoises peuvent compter sur l’Agence universitaire de la Francophonie (Auf) pour leur développement, notamment qualitatif. C’est ce qui ressort de la conférence de presse animée vendredi 3 mars dernier au Campus numérique francophone de Cotonou, par le recteur de l’Auf, Jean-Paul de Gaudemar.

Face aux caméras et micros, le premier responsable de l’Auf, après un bref diagnostic des maux dont souffre l’enseignement supérieur au Bénin, a annoncé que son Agence est disposée à accompagner les universités dans leur volonté de relever le défi de la qualité et de l’employabilité, dans le contexte actuel caractérisé par la massification. Dans la même veine, le recteur de l’Auf a confié qu’un accord de principe a été trouvé entre le gouvernement et l’Agence, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’actions du gouvernement 2016-2021 (le Bénin révélé).

« On s’est mis d’accord sur l’idée de travailler ensemble », a déclaré M. de Gaudemar.

Selon le recteur de l’Auf, les deux équipes ont été instruites pour construire un plan de travail, et il pourrait « revenir dans quelques mois pour signer une convention ». Dans le cadre de cette collaboration future, l’Auf, à en croire son recteur, mettra son « réservoir d’expertise » et son « expérience » au service du Bénin, pour aider à la qualité, à la professionnalisation et l’intermédiation avec le monde professionnel.

Il faut rappeler que l’Auf est une association internationale. Créée, il y a plus de 50 ans, elle regroupe des universités, grandes écoles, réseaux universitaires et centres de recherche scientifique, ayant le français en commun de part le monde.

L’Agence compte aujourd’hui plus de 800 adhérents dans plus de 100 pays. Dans le cadre de son plan quadriennale 2017-2021, l’Agence entend, entre autres, contribuer à assurer la qualité dans le domaine de la formation, et à contribuer à la structuration et au développement de la recherche, dans un cadre national et international, et soutenir l’implication des établissements membres dans ce processus