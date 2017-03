JAB 2017: Brice HONDI honore sa promesse à l’égard des artisans

Par La Rédaction 05 Mar 2017 à 12:53 23

« Chose promise égale chose faite ». C’est la conclusion à laquelle on peut aboutir suite à la session de formation organisée par l’ONG Club Excellence ADECO dans le cadre de la célébration de l’édition 2017 de la Journée de l’Artisan Béninois (JAB).

Qu’il vous souvienne, en effet,qu’à l’occasion de la session de formation organisée en décembre dernier lors de la 3ème édition de la Nuit des Artisans couplée avec le 17ème anniversaire de l’ONG, le président du conseil d’administration de l’ONG Club Excellence ADECO et Président Directeur Général du Groupe ADECO Mr Brice HONDI avait promis approfondir les connaissances des artisans dans les domaines des technologies de l’information et de la communication et de la gestion du temps avant la fin du premier trimestre de l’année 2017. Une promesse devenue réalité grâce à l’organisation de cette nouvelle session de formations qui s'est déroule au centre de promotion de l’artisanat (CPA)et dont le thème s’intitule : « les TIC et les mécanismes de gestion efficace du temps ».

Organisée dans le cadre de l’édition 2017 de la journée de l’artisan béninois, cette formation a démarré le 1er Mars et a pris fin le vendredi 03 Mars dernier par une grande conférence-débat sur le développement de l’artisanat par les outils modernes de communication. Cette session porte sur des thèmes riches et variés. La première communication porte sur les généralités sur les Technologies de l’Information et de la Communication. Le deuxième exposé a permis aux participants d’acquérir de nouvelles notions en informatique notamment l’utilisation des logiciels Word et Excel pour une gestion efficace de leurs entreprises. L'autre temps fort de la formation est l’exposé portant sur l’utilisation des réseaux sociaux tels que Whatsapp et Facebook au profit du développement de l’artisanat. Le tout sera couronné par une riche communication sur les mécanismes de gestion efficace et efficiente du temps.

Dans leurs messages à l’ouverture des travaux, la directrice à l’organisation Mme Lucrèce ADJANOHOUN et le Coordonnateur National de la Plate-Forme de communication du Réseau National des artisans du Bénin Mr Yves ZANVO ont rappelé l’objectif de cette session de formation qui vise à renforcer les capacités des artisans afin de les aider à mieux gérer leurs entreprises. Le Président Directeur Général du groupe ADECO et président du conseil d’administration de l’ONG Mr Brice HONDI a réaffirmé tout son engagement et sa détermination à contribuer à l’essor du secteur de l’artisanat. Un secteur stratégique dont la contribution à l’économie n’est plus à démontrer.

A noter que le vendredi 03 Mars 2017 c'était l’apothéose avec la célébration de la journée de l’artisan béninois (JAB). Pour donner un cachet spécial à l’évènement, l’ONG a prévu, en dehors de la conférence-débats, la remise officielle des supports et des attestations de fin de formation à tous les participants. Une autre meilleure manière de mieux célébrer la JAB 2017