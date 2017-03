Concours « Jeune averti, parent responsable » L’Ong Sang 9 œuvre pour la défense des valeurs cardinales

Par Eric Amou 04 Mar 2017 à 10:20 147

La salle polyvalente Blue zone de Zongo, a servi de cadre au concours dénommé « Jeune averti, parent responsable », organisé par l’Ong Sang 9 le dimanche 26 février 2017 à Cotonou. A travers ce concours, cette association entend partager sa vision avec la population.

Deux épreuves ont permis de jauger les capacités des candidats, le dimanche 26 février 2017 à la salle polyvalente de Blue Zone de Zongo, Cotonou. Il s’agit de l’épreuve d’étude de cas et de celle des questions réponses. C’était à la faveur d’un concours dénommé « Jeune averti, parent responsable », organisé par l’Ong Sang 9. Portée sur les fonts baptismaux en 2016, cette association de jeunes se veut être une plateforme d’éducation parentale, la voix des sans voix et l’étendard d’un vrai espoir. La fondée de Sang 9, Merveille Fatigba, a fait savoir que l’Ong redonne vie, espoir et enthousiasme à toutes ces personnes qui, suite à des évènements malheureux, ont perdu le goût de la vie.

« Je veux dire à tous ceux qui ont perdu espoir que tout est possible » a-t-elle ajouté.

Venu soutenir cette association, Gustave Assah, président de l’Ong Social Watch, a laissé entendre que les différentes activités de cette association, particulièrement celle qui les a réunis, permettront de mettre un frein aux enfants qui deviennent propriétaire de la rue.

« C’est un défi que nous devons tous accompagner » a-t-il poursuivi.

Dans la première épreuve, les candidats en lice ont été soumis à des questions après leur présentation sur l’étude de cas. Le cas pratique met en exergue un enfant de 5 ans du nom d’Hibiscus, qui a un amour excessif pour sa mère au point de renvoyer tous ceux qui s’approche d’elle, même son père. Comportement que le psychanalyste Zigmund Freud appelle le complexe d’œdipe. Concernant la deuxième sur épreuve (questions réponses), il y avait une corbeille prévue à cet effet dans laquelle chaque candidat a tiré une question. Après délibération, les jurys ont proclamé gagnant Advance Wèkè, avec une moyenne supérieure à 14. Elle est ainsi repartie avec le trophée, en plus de l’attestation que tous les candidats ont reçu. Il faut noter que ces candidats ont été sélectionnés après un appel lancé par l’Ong Sang 9.