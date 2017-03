Bénin Marina Hôtel : les travailleurs disent ne pas être manipulés

Par Pascal Mensah 04 Mar 2017 à 09:18 485

A la faveur d’une sortie médiatique organisée à la bourse du travail à Cotonou, les travailleurs de Bénin Marina Hôtel ont apporté des démentis formels aux nombreuses communications qui portent à croire que le Syndicat du Bénin Marina Hôtel (Syntra-Bmh) est sujet de manipulation de la part de Chef de l’Etat Patrice Talon pour régler ses conflits avec Martin Rodriguez.

Par la voix de leur secrétaire général, Barnabé Lagbénou, ces travailleurs de Bénin Marina Hôtel, ont voulu rétablir la vérité sur la confusion entretenue par les réseaux sociaux.

« Nous venons de franchir une étape dans la lutte, nous devons rester très vigilants à ce que le Bénin Marina Hôtel soit à présent bien géré et que les travailleurs soient associés intimement à cette gestion » a évoqué le secrétaire général avant d’inviter le gouvernement à régler les multiples problèmes engendrés par la mauvaise gestion, qui est devenue monnaie courant.

Selon, Paul Essè Iko, secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (Cstb à laquelle est affiliée le Syntra-Bmh), il est urgent que les injustices subies par le personnel de Bénin Marina Hôtel soient corrigées. Ce dernier souligne qu’il s’agit de se battre pour garantir le contrôle populaire de la gestion des biens publics dans les sociétés, offices et services publics. L’élection et la révocabilité des différents responsables, faire rendre gorge et punir ceux qui sont convaincus de mauvaise gestion des biens publics et décorer ceux qui sont exemplaires.

Les travailleurs ont appelé le gouvernement de la rupture et du nouveau départ à œuvrer pour la restitution des salaires impayés durant des mois. Car un estomac bien rempli peut produire des merveilles dit l’adage.