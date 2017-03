Bénin : Le Conseil National de Lutte contre le Vih/Sida installé

Par Pascal Mensah 04 Mar 2017 à 08:56 335

Le président de la République Patrice Talon a installé officiellement ce vendredi 3 mars 2017 le Conseil National de Lutte contre le VIH/SIDA, les infections sexuellement transmissibles, la tuberculose et les épidémies (Cnls/tp).

Aux dires du ministre de la santé Alassane Seidou, ce conseil a pour mission d’assurer la coordination de toutes les actions concourant à la lutte contre le Vih/Sida, les infections sexuellement transmissibles, le paludisme ; la tuberculose et les épidémies en République du Bénin. Pour assumer cette mission, le ministre précise que le conseil dispose d’un organe délibérant composé de tous les membres du Cnls, il est présidé par le Chef de l’Etat.

Pour le porte parole du réseau des personnes vivant avec le Vih/sida, l’installation de ce conseil est le signe d’une aube nouvelle. Le Bénin contrairement à d’autres pays n’est pas encore gravement touché par le Vih/sida, mais pour le président de la République, il est urgent d’asseoir une politique plus ambitieuse pour une bonne maîtrise des données sur le plan sanitaire.

« Le Cnls pour moi n’est pas véritablement un instrument de lutte contre un mal, c’est un instrument de bien être social, c’est un instrument économique, un instrument de développement. La vie est la richesse principale voire unique dont nous sommes dotés. Vivre c’est exister en bonne santé. Tout ce qui concourt à la vie est un bien marchand, est un bien économique. La santé est également un bien économique. C’est pour cela que je ne suis pas dans un état de peine à l’installation du nouveau Cnls. J’ai le même enthousiasme que celui qui m’anime quand je parle d’économie, de développement, de commerce. Je voudrais qu’ensemble l’on fasse de cet instrument notre principal outil de développement. Prévenir les maladies, lutter contre le paludisme, le sida, la tuberculose contre les maladies infectieuses, lutter pour la vie est désormais pour nous le focus de tout ce que nous faisons et c’est cela qui doit attirer notre attention et nous permettre de mettre en place une politique plus dynamique, plus volontariste plus ambitieuse » a martelé Patrice Talon avant d’insister sur l’effort national pour une riposte efficace face au Vih/sida.