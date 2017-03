Bénin : La Soneb à la conquête de la certification ISO

Par Pascal Mensah 03 Mar 2017 à 14:50 89

La Société Nationale des Eaux du Bénin (Soneb) s’est lancée dans une démarche lui permettant de prétendre à la certification ISO 9001, au vu de ses pratiques en matière de management de la qualité.

Après avoir franchi les deux premières étapes, la Soneb a un mois (mars à mai 2017) pour passer les filets de cette certification, qui requiert la tenue de la revue de direction. Pour se faire, le directeur général de la Soneb David Babalola a initié un séminaire de travail ce jeudi au Centre de Formation aux Métiers de l’Eau à Akpakpa, ce qui a mobilisé les membres du comité de direction, les auditeurs qualités internes, assistés d’un consultant qualité.

L’objectif de ce séminaire est d’identifier non seulement les faiblesses de l’entreprise, mais aussi et surtout de sensibiliser et de former les agents sur les outils de qualité mis en place, pour les aider à relever les défis : s’approprier les meilleures pratiques en matière de management de la qualité pour une meilleure façon de travailler afin de satisfaire les clients.