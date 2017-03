Bénin : Me Adrien Houngbédji va boucler 75 ans d’âge ce dimanche

Par Pascal Mensah 03 Mar 2017 à 11:58 222

Né le 5 mars 1942 à Aplahoué dans le département du Couffo, le leader du Parti du Renouveau Démocratique (Prd) va souffler une bougie de plus ce dimanche 5 mars 2017.

Ce qui lui permettra de compter ses 75 ans de vie. En effet, quatre fois candidats malheureux à la magistrature suprême, Maître Adrien Houngbédji est l’actuel président de l’Assemblée nationale et ceci pour une troisième fois (deuxième personnalité de l’Etat après 1991 et 1997) sur un parcours fait d’exil et de luttes. Pour rappel, Adrien Houngbédji a crée le parti du renouveau démocratique au lendemain. A l’aune des ses 75 ans, il y a lieu pour l’auteur de l’essai « il n’y a de richesses que d’hommes », de voir s’il a pu inventer comme il l’a écrit les milles chemins de l’avenir pour un réenchantement, pas cette fois-ci du monde mais du Bénin.