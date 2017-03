Arrimage du Pag aux Odd: Les bases d’intégration des Odd aux réalités béninoises

Par Arthur Sélo 02 Mar 2017 à 11:59 34

Le Programme des Nations-Unies pour le développement (Pnud) et le gouvernement du Bénin ont lancé, le mardi 28 février 2017 aux palais des congrès de Cotonou, le processus de priorisation des cibles Objectifs de développement durables (Odd), et de l’arrimage du Programme d’action du gouvernement (Pag) aux Odd.

Choisir les cibles prioritaires pour le Bénin des Objectifs de développement durables (Odd) et arrimer le Pag aux Odd. C’est la mission assignée aux participants à l’atelier méthodologique organisé hier par le Pnud et le gouvernement du Bénin. Alastair Alissato, directeur général de la Coordination et du suivi des Odd, explique que cet atelier s’inscrit dans le cadre de la préparation du Bénin à la mise en œuvre des Odd. Car, chaque pays doit adapter les Odd à ses réalités tout en définissant les cibles prioritaires.

Selon Ginette Camara, économiste principale du Pnud, cet atelier est la base de l’intégration des Odd dans les politiques de développement au Bénin. Les pays se sont donné un nouvel agenda (2016-2030) ambitieux. Ces Odd couvrent un champ plus large et prennent en compte le citoyen en tant que partie prenante. Elle estime qu’avec l’adoption du Programme d’action du gouvernement (Pag), le gouvernement veut donner un nouveau souffle au développement. Il va désormais s’atteler à transposer les Odd aux réalités béninoises. Elle a réitéré la disponibilité du Pnud à accompagner le gouvernement dans l’intégration des Odd.

Au cours de cet atelier, il est question de présenter les Odd et le processus de priorisation, de former les participants sur l’outil d’Analyse rapide intégrée (Ria), de former et installer des groupes de travail. Il s’agit pour les participants de voir parmi les 169 Odd, ceux qui répondent le mieux au contexte béninois, aux aspirations des populations et à la vision des dirigeants.

Rufino Alissato, directeur de cabinet du ministre du Plan et du Développement, a indiqué que la priorisation ne signifie pas la réduction des cibles, mais permet de se concentrer sur l’essentiel. Selon lui, le choix des cibles prioritaires implique des arbitrages à faire, mais l’objectivité et le bon sens doivent guider les réflexions. Et le Pag à travers ses priorités, se met déjà un peu sur la voie.

«Le Pag constitue le principal document d’orientation de la politique publique sur le prochain quinquennat, et intègre de façon particulière les trois dimensions du développement durable», a précisé le directeur de cabinet.

Pour lui, les trois piliers du Pag prennent en compte les Odd. Et donc, réaliser le Pag, c’est réalisé les Odd