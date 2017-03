Gestion des déchets: Le recensement complémentaire des ménages bientôt lancé

Par Pascal Mensah 02 Mar 2017 à 10:58 230

Pour faire face efficacement à la gestion des déchets solides ménagers, le gouvernement à travers le conseil des ministres de ce mercredi 1er mars 2017 a décidé de lancer dans les prochains jours, l’opération de recensement complémentaire des ménages installés sur le territoire du Grand Nokoué (Cotonou, Abomey-Calavi, Ouidah, Sèmè-Podji et Porto-Novo).

Ce qui entre dans le cadre de la mise en œuvre des projets de « Modernisation de la gestion des déchets solides ménagers ». Pour la mise en œuvre de ce projet, des études ont été menées en octobre et décembre 2016, par le Bureau d’Etudes GIRUS International, qui a été chargé de réaliser une conception technique du projet sur l’ensemble des cinq villes du Grand Nokoué. Cette phase va nécessiter un recensement complémentaire (populations bénéficiaires desdits projets, typologie des quartiers et des logements, données foncières, références des abonnements à l’eau, à l’électricité, au téléphone et à l’enlèvement des déchets ménagers).

Le conseil a approuvé cette opération de recensement complémentaire des ménages et des établissements humains installés sur le territoire du Grand Nokoué dans le cadre de la mise en œuvre des deux projets ˝asphaltage˝ et ˝modernisation de la gestion des déchets solides ménagers˝.