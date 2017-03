Télévision numérique: CANAL+Bénin effectue 25% de réduction pérenne de prix

Par Blaise Ahouansè 02 Mar 2017 à 10:19 611

CANAL+Bénin a célébré hier, mercredi 1er mars 2017, ses deux années d’existences dans le pays, avec de bonnes nouvelles pour tous les foyers béninois. Le « paquet d’entrée » dans la famille Canal+ est désormais à 25.000 F Cfa, avec de nouveaux programmes, de nouvelles chaines, et plein d’autres cadeaux compte tenue de la situation économique actuelle du pays.

1er mars 2015-1er mars 2017. Canal+Bénin à deux ans, et veut que tous les foyers béninois soient désormais avec lui pour sentir l’impact de la fête. C’est du moins ce qu’on retient des différentes nouvelles annoncées par le Directeur général du groupe CANAL+ Bénin, Adrien Bourreau, lors d’une conférence de presse qu’il a donnée dans la matinée de ce mercredi 1er mars 2017, au siège de l’entreprise à Cotonou.

Ces nouvelles, c’est déjà une réduction de près de 25% en ce qui concerne le paquet décodeur+parole+1mois d’abonnement à la formule évasion. Il est depuis hier livré à 25.000 F Cfa, au lieu de 33.000 F Cfa.

«Nous avons décidé de réduire de manière importante le ticket d’entrée dans la famille CANAL+», informe le Dg CANAL+Bénin.

Il souligne qu’il ne s’agit pas d’une promotion, mais plutôt d’une baisse de prix pérenne. Et c’est une particularité au Bénin, à l’en croire. «C’est surtout pour prendre en compte la situation économique actuelle dans le pays ; on a souhaité s’adapter à la réalité économique du pays.» confie-t-il.

Plus de chaines

Au-delà de la réduction de ce «ticket d’entrée», CANAL+Bénin offre beaucoup d’autres avantages à ses abonnés. D’abord, il enrichit la formule « Les chaines Canal+ », avec 46 chaines africaines offertes, en gardant le prix de ladite formule à 10.000 F Cfa. Aussi, 5 nouvelles chaines viennent d’arriver sur les bouquets CANAL+. Il s’agit de J-One consacrée à la culture mangas, Trace Mziki pour la diffusion de la musique de l’Afrique de l’Est, Bantamba Tv qui est une chaine sportive africaine, la chaine d’information marocaine Medi1Tv, et Cnbc Africa, destinée beaucoup plus à l’information économique et financière en Anglais. Rappelons que la formule Accès est toujours disponible avec 5.000 F Cfa, pour plus de 143 chaines, et avec une possibilité de «semaine généreuse», qui donne droit à 7 jours supplémentaires de chaines. Pour en bénéficier, il suffit de se réabonner avant la fin de l’abonnement.

Mars, le mois de la femme à CANAL+

A sa conférence de presse d’hier, le Dg/CANAL+Bénin, Adrien Bourreau, a également annoncé des offres spéciales pour tous, mais surtout pour les femmes, tout le long du mois de mars au lieu d’une seule journée (le 8 mars qui est dédiée à la femme au plan international). CANAL+ a initié le mois de la Femme avec des programmes qui, dira le Dg, «vont mettre en valeur les femmes africaines et d’ailleurs».

Au nombre de ces programmes, il y a la deuxième saison de l’émission Koiffure Kitoko, qui démarre le 17 mars prochain. Adrien Bourreau informe que le Bénin y est représenté par une candidate du nom d’Elvire Dovonon. Pour ce mois de la Femmes, il est également prévu, et ce dès le 6 mars, la diffusion de la nouvelle série événement «Delilah», en exclusivité sur NollywoodTV, avec CANAL+. Aussi, Canal+ propose-t-il de diffuser tous les mardis à partir du 7 mars, un programme africain. C’est «Les mardis de l’Afrique», avec des émissions d’actualité ou de divertissement, des magazines ou des documentaires.

Toutes ses nouvelles s’inscrivent dans la vision qui a guidé l’implantation de CANAL+Bénin, à en croire le Dg. Il s’agit d’accroitre de manière significative la satisfaction des abonnés, en étant plus proches d’eux. C’est également pour atteindre l’objectif un foyer sur 2 au Bénin d’ici 2020. A noter que pour l’instant, CANAL+Bénin a atteint un foyer sur 3, alors qu’il a démarré en 2015 avec un foyer sur 4, selon son Directeur général