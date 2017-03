Bénin : Des magistrats en formation à Parakou

Par Pascal Mensah 02 Mar 2017 à 08:51 117

Le Centre de droit administratif et de l’administration territoriale (CeDAT) en collaboration avec l’Union nationale des magistrats du Bénin (UNAMAB), a initié au profit des magistrats et greffiers de la Cour d’appel de Parakou une séance d’échange sur la problématique de la sécurité sociale.

Magistrats et greffiers en chef s’approprient la thématique sur le droit de la sécurité sociale, c’est à la faveur d’un atelier d’échanges dont l’objectif à en croire Ibrahim Salami, directeur du CeDAT est de faire en sorte que les intérêts de la caisse nationale de sécurité sociale soient pris en compte et les droits des personnes qui cotisent au niveau de la sécurité sociale soient mieux garantis. Pour le secrétaire au bureau exécutif de l’Unamab Célestin Kponnon, ils se sont rapprochés des dirigeants de la caisse nationale de sécurité sociale pour que les magistrats et les greffiers puissent être formés sur la manière dont ils doivent apprécier les dispositions de la loi portant sécurité sociale au Bénin.

Par ailleurs, le vœu du directeur général adjoint de la Caisse nationale de sécurité sociale est de faire de ces rencontres une tradition.