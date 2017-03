Religion au Bénin: Les chrétiens catholiques commencent le carême ce jour

Par Eric Amou 01 Mar 2017 à 15:50 87

Quarante jours. C’est le temps que va durer le carême catholique. Durant cette période, les fidèles de l’Eglise catholique, sont invités à davantage avoir une vie de prière.

C’est aussi une période de pénitence et d’aumône. Le carême représente pour ses fidèles, le souvenir de la retraite que Jésus a effectué dans le désert afin de prier et méditer (Mt 4, 1-11 ; Lc 4, 1-13 et Mc 1, 12-13). Pendant ce temps, les fidèles de cette Religion devront se priver du superflu, afin de se consacrer aux autres par l’aumône et à Dieu par la prière. Ce carême débute ce jour par le mercredi des cendres. Il faut noter que les dimanches sont les seuls jours où les fidèles catholiques ne jeûnent pas