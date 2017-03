Réorganisation du secteur forestier : 15 camions remplis de charbon arraisonnés à Kétou

Par Pascal Mensah 01 Mar 2017 à 13:02 273

Les acteurs intervenant dans le secteur forestier dans la commune de Kétou, notamment ceux qui vendent le charbon et en ont fait leur profession habituelle rencontrent des difficultés dans le convoyage leur marchandise vers d’autres communes.

Et pour cause une quinzaine de leurs moyens roulants ont été arraisonnés et gardés à l’inspection forestière de l’Ouémé-Plateau à Porto-Novo. Pourtant ces commerçants ont confié qu’ils se sont conformés aux nouvelles réglementations du secteur. Une justification battue en brèches par le lieutenant des eaux et forêts Antoine Babanon, qui a soutenu que ces commerçants qui exercent dans la commune de Kétou ne respectent aucunement pas les décisions issues des nouvelles réformes, notamment la surcharge, la mise à disposition des autorités des papiers d’agrément et le non suivi des camions lors des convoyages.

Par ailleurs, le lieutenant a invité les acteurs du secteur forestier de la dite commune à une séance d’appropriation des nouvelles réformes et de la loi N°93-009 du 02 juillet 1993 portant régime des forêts en République du Bénin. Ce qui pourrait contribuer à améliorer la vente des produits forestiers dans la commune de Kétou.