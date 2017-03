Bénin : Protection civile, un outil de sécurité et de développement

Par Pascal Mensah 01 Mar 2017 à 08:18 279

«Ensemble avec la protection civile face aux catastrophes», c’est le thème sous lequel sera célébrée l’édition 2017 de la journée mondiale de la protection civile.

Ce jour commémore la constitution en 1972 de l’organisation internationale de la protection civile (Oipc). Il s'agit de souligner à travers cette célébration l'importance de coordonner les efforts des autorités nationales, des structures de protection civile, des médias et des populations civiles pour prévenir efficacement les catastrophes et les combattre si elles surviennent.

A l’occasion le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique Sacca Lafia a délivré un message à la nation dans lequel il a rappelé que le monde a été marqué ces dernières années par une augmentation significative des dommages économiques et sociaux dus aux catatastrophes.

Au Bénin, le ministre de l’intérieur soutient que différentes situations catastrophiques ont ébranlé les communautés et compromis le développement du pays ces dernières années. A en croire le ministre, il s’agit notamment de l’inondation survenue en 2016 dans différentes communes dont Karimama, Malanville et Banikouara.

Ces crises sont multiformes et suscitent l’intervention des différents acteurs. Pour le ministre Sacca Lafia, il en découle qu’aucun acteur de la protection civile ne peut isolement faire face aux catastrophes, raison pour laquelle le gouvernement béninois recommande une forte mobilisation sociale et une cohésion d’action autour des questions de réduction des risques de catastrophe afin de faire de la protection civile, un véritable outil de sécurité et de développement.