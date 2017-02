Commune d’Allada : Une mosquée érigée dans l’enceinte du port sec

Par Pascal Mensah 28 Fév 2017 à 08:08 231

La construction de cette mosquée au sein du parc gros porteur de la ville d’Allada et qui fait le bonheur de tous est une initiative du collectif des transporteurs et usagers de ce parc. En érigeant ladite mosquée, le collectif voudrait se conformer à la décision du gouvernement de la rupture et du nouveau départ interdisant l’occupation des espaces publics pour le culte.

Un lieu de prière qui crée la joie dans les rangs des transporteurs. Nombre d’entre eux ont fait savoir qu’ils sont les fils de ce pays et qu’ils sont tenus de se conformer aux décisions du pouvoir en place, raison pour laquelle ils se sont organisés pour construire cette mosquée pour ne pas occuper les voies et domaines publics de façon anarchique. Ainsi, leur souhait est que les autorités gouvernementales puissent accompagner les collectivités locales pour que de pareilles infrastructures soient construites afin de faciliter l’accès au culte à tous les citoyens.

L’imam de cette mosquée nouvellement érigée, Loukman Houeto a invité les fidèles à respecter ce pilier de l’islam qui consiste à respecter les cinq prières quotidiennes de la journée. Les transporteurs et usagers de ce parc peuvent désormais adresser leurs doléances à Allah en toute quiétude.