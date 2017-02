Agbangnizoun : Deux hommes retrouvés sans vie au bord du fleuve Couffo

Par Pascal Mensah 28 Fév 2017 à 00:55 82

A sahè-Loukpé dans la commune d’Agbangnizoun deux corps sans vie ont été retrouvé à hauteur du fleuve Couffo par les populations dans la matinée de ce lundi 27 février 2017.

De sources dignes de foi, il s’agirait de deux hommes qui ont été tous deux poignardés au niveau du cœur par des individus non encore identifiés. Le premier âgé de la quarantaine environ aurait été exécuté dans une palmeraie à 100 mètres du fleuve tandis que le second, le visage attaché a été retrouvé dans l’eau a l’entrée du fleuve. Par ailleurs, la même source indique que le couteau utilisé par les barbares légèrement plié a été identifié non loin du site.

Informé le chef de brigade a mis en branle son équipe pour rattraper ces divorcés sociaux. Il faut souligner que les corps n’ont pas encore été identifiés parce qu’aucune pièce n’a été retrouvée sur eux. Selon ce qui est susurré sur place à Sahè-Loukpé, les deux hommes donc les corps sont retrouvés seraient probablement tombés dans les pièges des trafiquants d’organes humains. Les expertises médicales n'ont pas encore permis de confirmer cette thèse.